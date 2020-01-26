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Malatya Valiliğinden, CHP'li vekilin sözlerine tepki

Malatya Valiliği: Sayın milletvekili tarafından insanları endişeye sevk edecek şekilde söylemde bulunularak kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini ve yanıltılmasını doğru bulmuyoruz
 26 Ocak 2020 13:26
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Malatya Valiliğinden, CHP'li vekilin sözlerine tepki

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Elazığ depremiyle ilgili sözlerine ilişkin, "İnsanları endişeye sevk edecek şekilde söylemde bulunularak kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini ve yanıltılmasını doğru bulmuyoruz." denildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın bazı medya organlarında yer alan konuşmasında "Malatya'da mahallelerde hasarın büyük olduğu, evlerin oturacak durumda olmadığı, köylerde en çok ihtiyaç duyulan şeyin çadır olduğu, özellikle hayvanlar için çadır ihtiyacı olduğu" yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Deprem gibi hassas bir konuda, meselelerin doğru bir şekilde tahlil edilerek kamuoyunu teskin etme ve vatandaşları sağduyuya davet etme yönünde açıklamalara ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, sayın milletvekili tarafından insanları endişeye sevk edecek şekilde söylemde bulunularak kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini ve yanıltılmasını doğru bulmuyoruz."

Açıklamada, Elazığ depremi sonrası acil ihtiyaçların temini ve hasar tespiti için hızlıca harekete geçildiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Elazığ-Sivrice depremi meydana gelir gelmez valiliğimizce acil olarak toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezinde durum değerlendirmesi yapılmış, daha ilk andan itibaren mahalle muhtarlarımıza ulaşılmış, mahallelerinde yaşayan vatandaşların konutlarındaki hasar durumu ile acil çadır ve diğer ihtiyaçları konusunda bilgi alınmış, sonrasında acil ihtiyaçların temini için gerekli çalışmalar başlatılmış, konutlarda ve müştemilatında meydana gelen hasarlarla ilgili tespitler yapılmak üzere teknik ekipler görevlendirilerek derhal olay yerlerine intikal ettirilmiştir. Bugüne kadar teknik ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, Doğanyol ilçesinde 29'u metruk yapı olmak üzere 54 konut ve Battalgazi ilçesinde 1 konut olmak üzere toplam 55 konutun yıkılmış olduğu, Doğanyol ilçesinde 192 konut, Pütürge ilçesinde 226 konut, Battalgazi ilçesinde 108 konut olmak üzere toplam 526 konutun ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarına 60 ekip 180 personel ile devam edilmekte olup bu çalışmalar birkaç gün içerisinde tamamlanacaktır."

- "54 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan telef oldu"

Ağır hasar tespiti yapılan ya da yıkılmış durumda konutu bulunan vatandaşların çadır ve diğer ihtiyaçlarının öncelikli olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"25 Ocak 2020 tarihi itibarıyla konutu hasar gören vatandaşlarımıza 1790 deprem çadırı, 1056 yatak, 7 bin 70 battaniye ve 210 ısıtıcı cihaz dağıtımı yapılmıştır. Yine 25 Ocak'tan itibaren Kızılay, Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri tarafından sıcak yemek dağıtımına başlanmış olup 26 Ocak tarihinden itibaren Kahramanmaraş ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerince ilçe merkezleri dışındaki mahalleleri de kapsayacak şekilde sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, deprem nedeniyle hasar gören ahırlar ve telef olan hayvanları ile ilgili olarak yapılan tespitlerde, 312 ahırın ağır hasarlı olduğu ve bu ahırlardan bazılarında bulunan 54 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir.

Ahırları ağır hasar gören vatandaşlarımızın hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının sağlanması için genel maksatlı çadır kurma çalışmaları devam etmektedir. Konutu veya ahırı ağır hasar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, devletimiz tarafından sağlanan kaynaklar çerçevesinde gerekli yardımlar en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır."
Anadolu Ajansı
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