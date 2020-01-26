Konya'da ev yangınında aynı aileden 3 kişi öldü
|26 Ocak 2020 13:32
|Yazdır
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölkaya Mahallesi'nde Mustafa Asan'a (95) ait iki katlı evde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine adrese, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.
Tüp patlamasının da yaşandığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evde aynı aileden birisi engelli 3 kişinin yaşadığı öğrenildi.
Yangında hayatını kaybeden anne Ayşe (87) ile kızı Fatma Asan'a (60) ait olduğu tahmin edilen cenazeler, savcının incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mustafa Asan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor. Yangının soba kaynaklı çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 11 yaralı
26 Ocak 2020 21:23
|Kütahya'da olaylı maç, bir polis memuru yaralandı
26 Ocak 2020 21:13
|Mersin'de denizde kaybolan bekçi 15 gündür aranıyor
26 Ocak 2020 20:27
|Polis, maskeli silahlı soyguncuyu gözlerinden tespit etti
26 Ocak 2020 18:33
|Edirne'de kamyonette 21 piton ele geçirildi
26 Ocak 2020 16:33
|Kum birikintisi ölüm getirdi
26 Ocak 2020 13:46
|Temizlediği silah ateş alınca yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
26 Ocak 2020 12:35
|150 lira borcu yüzünden arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
26 Ocak 2020 11:27
|Yanındaki kadını öldürüp, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı
26 Ocak 2020 11:05
|İki kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
25 Ocak 2020 21:46