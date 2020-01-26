Oto pazarındaki yoğunluk satışlara yansımıyor

Trabzon'un Yenimahalle Fuar Alanı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesine ait oto pazarı en yoğun günlerinden birini yaşarken, yoğunluk satışlara yansımadı.

Yaklaşık 200 kadar aracın yer aldığı oto pazarında lüks araçlarda bulunurken, vatandaşlar ikinci el otomobillerin pahalılığından yakındı. Oto pazarına gelen Fazlı Kurnaz, fiyatların 6 ay öncesine göre neredeyse yüzde 40 arttığını belirterek, "Yaklaşık 2-3 ay önceye kadar ikinci eller çok uygundu. Şu anda çok pahalı. 6 ay öncesine göre fiyatlar yüzde 40 arttı diyebiliriz. Yani 50 bin TL'lik araçlar 70 bin TL oldu. Dolayısıyla pazarda yoğunluk var ancak alan da, satan da yok. İkinci eller çok pahalandı" dedi.

İlhan Kaya da, "Şu an ikinci el piyasası çok yüksek. İki ay önce aracımı sattım, yenisini almak için geldim ancak fiyatlar yükselmiş durumda. Param cebimde olmasına rağmen alacak araç bulamıyorum. İstediğimiz uygunlukta araç bulamıyoruz. Dolayısıyla ben ve benim gibi düşünenler sıfır araca yöneliyor. Çok kalabalık olmasına rağmen alan yok diyebiliriz. Çünkü fiyatlar çok yukarı çekilmiş, nedenini de bilmiyoruz. Ne alan ne de satan memnun" diye konuştu.

Nurettin Cengiz ise, "Vatandaş aracını en üst limitten satmaya çalışırken alacak olan da bir şekilde ucuz almaya çalışıyor. Dolayısıyla yoğun kalabalık olmasına rağmen ne alan var ne de satan" şeklinde konuştu.