Elazığ'da, depremden etkilenen memurlara idari izin verilecek mi?
|26 Ocak 2020 13:47
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Elazığ'da, Cuma günü yaşanan deprem sonrasında, tüm kurum ve kuruluşlar yaraları sarmaya devam ediyor.
Ancak kamu personeli için Pazartesi günü mesai başlama zorunluluğu bulunuyor. Şuana kadar bu konuda bir açıklama yapılmadı.
Evleri yıkılan, çadırda veya spor tesislerinde kalan kamu personelinin, travma yaşayan ailesini bırakıp mesaiye başlamaları zor görünmektedir.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın yayımlayacağı bir genelgeyle,
- en azından bu hafta özelinde,
- kamu hizmetlerinin aksamasına mahal vermeyecek bir düzenlemeyle,
- özellikle evleri yıkılan, dışarda kalan kamu personeli için bir idari izin genelgesi yayımlaması yerinde olacaktır.
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