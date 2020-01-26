Büyük acı, iki kardeş tek tabutta
|26 Ocak 2020 14:08
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Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeleri aynı tabutta camiye getirilen iki kardeşin babaları güçlükle ayakta durdu.
Sivrice ilçesi merkezli depremde Elazığ kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde iki bina çökmüştü. Yıkılan 5 katlı binalardan birinde ikamet eden dedeleri Mehmet ve anneanneleri Aişe Arifoğlu'nu ziyarete gelen çocuklar ve anneleri hayatını kaybetmişti. Enkazdan cansız bedenleri çıkartılan dede Mehmet, anneanne Aişe Arifoğlu, kızları Halime ile onun çocukları Miraç Ali ve Rüya Aslan'ın cenazeleri, son yolculuklarına uğurlanmak üzere aynı mahallede bulunan Kışla Camii'ne getirildi. İki kardeşin cenazeleri aynı tabuta konuldu. Depremde eşini, çocuklarını ve eşinin ailesini kaybeden babanın cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu gözlendi.
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