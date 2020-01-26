Depremde başına düşen sac parçasıyla öldü
ELAZIĞ'daki depremde yaşamını yitiren Güven Kartal'ın (38), sarsıntı sırasında oturduğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan başına sac parçasının düşmesi sonucu öldüğü belirtildi
|26 Ocak 2020 14:24
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ELAZIĞ'daki depremde yaşamını yitiren Güven Kartal'ın (38), sarsıntı sırasında oturduğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan başına sac parçasının düşmesi sonucu öldüğü belirtildi.
Cuma akşamı meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki Sivrice merkezli depremde Güven Kartal yaşamını yitirdi. 1,5 yıllık evli olan Güven Kartal'ın deprem sırasında kıraathanede oturduğu, sarsıntıyla birlikte dışarı çıkarken çatıdan düşen sac parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.Kartal'ın cenazesi, dün yakınları tarafından Sancaklı köyünde toprağa verildiği öğrenildi.
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