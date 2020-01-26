Meteorolojiden 4 ile yağış uyarısı
Kütahya, Antalya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor
|26 Ocak 2020 14:40
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Kütahya, Antalya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Antalya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma, don ile yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.
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