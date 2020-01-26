1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 4 ile yağış uyarısı

Kütahya, Antalya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor
 26 Ocak 2020 14:40
Yazdır
Meteorolojiden 4 ile yağış uyarısı

Kütahya, Antalya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Antalya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma, don ile yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
27 Ocak 2020 00:19		 Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar
26 Ocak 2020 23:42
Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı
26 Ocak 2020 22:27		 Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı
26 Ocak 2020 21:40
Deprem farklı, acı aynı
26 Ocak 2020 21:33		 Depremde hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
26 Ocak 2020 20:46
Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı
26 Ocak 2020 20:33		 Bakanlık ifşa etmişti! İki il arasında domuz yağı tartışması
26 Ocak 2020 19:36
Cengiz Çelik: Çıkarılacağımızı umut ederek bekledik
26 Ocak 2020 19:31		 İTO'nun 20 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı
26 Ocak 2020 17:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:37 - Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı01:28 - Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu00:19 - Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!00:08 - 27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar00:04 - MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı00:03 - Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak00:02 - Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu00:02 - MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi00:01 - Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak
23:44 - Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak23:42 - Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar22:57 - Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi22:51 - Kim daha fazla horluyor? Kadınlar mı, erkekler mi?22:39 - Ünlü Basketbolcu, helikopter kazasında hayatını kaybetti22:27 - Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı22:21 - Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi22:16 - Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK, öğretmen mesaisinin tanımında son noktayı koydu
Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak
Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu
Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak
MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi yayımlandı
27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
MEB'den yeni araştırma uygulama izinleri genelgesi
e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Her seyi devletten beklemek doğru olmaz 3
kuzey yıldızı 3
cahil 1
Vatan haini 2
elazığ'daki depremde yürek burkan görüntü 3
cedi osman 3
türk isimleri 4
Atarak tutturma 2
kobe bryant 2
Beter berbat ahlaksızca 4
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam