Yan yatan bina, Bakan Kurum yanından geçtiği sırada sallandı
Elazığ'da depremle yıkılan Sürsürü mahallesindeki enkazda inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yan yatan binanın yanından geçerken binada sallantı oldu. Bakan Kurum ve beraberindekiler ile arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler binadan hızla uzaklaştı.
|26 Ocak 2020 14:47
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü Mahallesinde çöken Dilek Sitesindeki enkazın altında kalan 6 kişinin kurtarılması için sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Kurum, bitişik 3 bloktan yan yatan soldaki binada inceleme yaptığı sırada hareketlilik yaşandı. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sallanan binanın yanında olan Bakan Kurum ve beraberindekiler ile bina içerisinde arama ve kurtarma çalışması yapan ekipler, hızla uzaklaştı. Burada bir süre incelemelerini sürdüren Bakan Kurum, daha sonra bölgeden ayrıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü!
26 Ocak 2020 19:16
|İşte Malatya'daki depremin acı bilançosu
26 Ocak 2020 15:36
|Kızılırmak kısmen buz tuttu
26 Ocak 2020 15:31
|Vatandaşlar Elazığ'da geceyi böyle geçirdi
26 Ocak 2020 15:07
|Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi
26 Ocak 2020 14:55
|Depremde başına düşen sac parçasıyla öldü
26 Ocak 2020 14:24
|Malatya Valiliğinden, CHP'li vekilin sözlerine tepki
26 Ocak 2020 13:26
|Deniz çekildi, antik limanın kalıntıları su yüzeyine çıktı
26 Ocak 2020 13:09
|Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi
26 Ocak 2020 12:43
|Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğu enkazdan böyle kurtarıldı
26 Ocak 2020 12:40