Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi
Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına kadar indi.
|26 Ocak 2020 14:55
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına kadar indi.
Bolu'da, geçtiğimiz hafta başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlandı. Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan yaban hayvanları, ilçe merkezine yakın bölgelere kadar inerek yiyecek aradı. Kıbrıscık ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan alanlara kadar inen tilki ve çakal gibi yaban hayvanlarının yiyecek araması kameralara yansıdı.
Yetkililer, özellikle kış aylarında yiyecek aramak için yerleşim bölgelerine inen yaban hayvanlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
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