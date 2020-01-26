Vatandaşlar Elazığ'da geceyi böyle geçirdi
|26 Ocak 2020 15:07
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Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar geceyi, depremzedeler için tahsis edilen spor salonu ve öğretmen evinde geçiriyor. Deprem sonrası 'hasarlı evlere girmeyin' uyarısı yapılan Elazığ'da, vatandaşlar için çeşitli toplanma alanları oluşturuldu. Yakup Kılıç Spor Salonu ve Elazığ Öğretmenevi'nin kapıları depremzedelerin konaklaması için açıldı.
Deprem sonrası artçı sarsıntılarla beşik gibi sallanan bölgede evine giremeyen Nezahat Gürses, geceyi öğretmenevinde geçirdi. Sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen sıcaklıkta onlarla kişi ile birlikte geceyi öğretmenevinde geçiren Nezahat Gürses, "Evde her şey kırılmış. Duvar duvara değiyordu" diyerek, deprem sonrası alınan önlemler için teşekkür etti.
SOKAKTA BEKLEYENLER İSE ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYOR
Toplanma alanlarına gitmeyen vatandaşlar ise geceyi şehir meydanlarında geçiriyor. Soğuk havaya karşı ateş yakıp, çay içerek ısınmaya çalışıyorlar. Deprem nedeniyle evine giremeyen ve komşularıyla birlikte Ahmet Aytar Meydanı'nda bekleyen Sultan Doğan, "Eve giremiyoruz, sabaha kadar dışarıdayız. Evimde hasar yok. Endişe duyuyorum. Biraz daha dışarıda bekleyip, kapalı bir alana geçeceğiz" diye konuştu.
'HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR DEPREM GÖRMEDİM'
Elazığ'da oturan ve 6.8'lik depremin ardından ve giremediğini ifade eden Şükrü Türközü, "5 yıllık binada da, 40 yıllık binada da aynı hasar var. Allah bir daha böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın. Ben ömrü hayatım boyunca böyle bir deprem görmedim. Rabbim bir daha kimseye göstermesin" dedi.
'DESTEK OLMAK İÇİN GELDİK'
Türkiye'nin doğu bölgesinde etkili olan depremin ardından merkez üssü Elazığ'daki vatandaşlara yardımcı olabilmek için Erzincan'dan, Elazığ'a geldiklerini kaydeden Fatih Kaya, "Biz dışarıdan geldik. Elazığlı kardeşlerimize destek olmak için geldik. Ağabeylerimize, kardeşlerimize destek olmak için geldik. Gerçekten çok acı bir tablo. Ama şunu gördük devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla tamamen yediden yetmişe seferber olmuş" ifadelerini kullandı.
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