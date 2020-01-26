İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız
İran Sağlık Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası destek için hazır olduklarını duyurdu.
|26 Ocak 2020 15:27
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İran Sağlık Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası destek için hazır olduklarını duyurdu.
İran medyası, bakanlıkça yapılan açıklamayı duyurdu.
Açıklamada depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğu; Türkiye'den talep gelmesi durumunda harekete geçileceği belirtildi.
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