Angela Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık
|26 Ocak 2020 15:44
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel, veda ederken sosyal medya hesabı Instagram'dan "Allahaısmarladık" notuyla paylaşım yaptı.
İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1,5 saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınmıştı.
Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştu.
İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katılan Merkel'e, açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir de hediye takdim etmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
27 Ocak 2020 02:37
|27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Ocak 2020 00:08
|Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak
26 Ocak 2020 23:44
|Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi
26 Ocak 2020 22:21
|Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme
26 Ocak 2020 22:16
|Bakan Soylu, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
26 Ocak 2020 22:10
|AFAD'dan yeni açklama: 826 artçı deprem oldu
26 Ocak 2020 21:28
|Bakan Soylu açıkladı! Ortak deprem hattı geliyor
26 Ocak 2020 21:18
|Bakanlıktan 'Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu' açıklaması
26 Ocak 2020 21:08
|AFAD'dan yardım ve bağış açıklaması
26 Ocak 2020 20:57