Adıyaman'da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'da da hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
|26 Ocak 2020 15:48
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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'da da hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 şiddetindeki depremin çevre illerde de hissedildiği hatırlatıldı.
Kentte hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Depremden Adıyaman ilimiz de etkilenmiştir. Bu kapsamda ilimiz merkez ve ilçelerinde hasar tespit başvuruları devam ediyor. Valiliğimiz 26 Ocak Pazar günü de hizmet veriyor." ifadeleri kullanıldı.
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