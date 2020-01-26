Bakan Kurum: Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem nedeniyle hasar gören yapılara ilişkin, "Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız." dedi.

Bakan Kurum, Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Depremin ardından hasar tespitlerine tüm çevre illerden gelen ekipler aracılığıyla başlandığını ifade eden Kurum, 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarının yapıldığını aktardı.

"Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarımız bitti. Enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayacağız." diyen Kurum, AFAD'ın denetiminde enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüleceğini aktardı.

Kurum, "Bu çerçevede riskli gördüğümüz ne kadar alan, bina varsa, bu binalara ilişkin tespit neticesinde burada köklü bir dönüşüm çalışması başlatacağız. Çünkü binaların bir çoğunda ilk tespitlerde ağır, orta ve az hasar mevcut." diye konuştu.

Mustafa Paşa, Sürsürü ve Elazığ'ın bazı diğer mahallelerinde de riskli gördükleri ve acil yıkılmasını gerekli gördükleri binalar olduğunu dile getiren Kurum, "Burada da acil olarak yıkacağımız, yine yıkılan binanın yakınındaki bina ve diğer enkazların yanında yıkmamız gereken binalar var. Hızlı bir şekilde yıkımını gerçekleştireceğiz ve burada da hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız." ifadelerini kullandı.

- 400 konut proje işlemine başlandı

Kurum, dönüşümün bir bölümünün Mustafa Paşa bir bölümünün ise Sürsürü Mahallesi'nde yapılacağına işaret ederek, TOKİ'nin 400 konut yapımı için projelendirme çalışması işlemine başladığını aktardı.

Çok kısa bir zamanda konutların ihalesini gerçekleştireceklerini anlatan Kurum, "Bir de elimizde 400 rezerv konut var. Bunları da bilhassa binaları yıkılan vatandaşlarımızla görüşmek suretiyle değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde aynı site içinde tek binanın yıkılmasına ilişkin soru üzerine, binanın etrafında yaptıkları incelemelerde diğer binalarda da ağır hasarlı durumların söz konusu olduğunu gördüklerini belirtti.

O binaların yıkılmamış olmasının sağlam olduğunu göstermediğine işaret eden Kurum, yıkılan binanın daha kötü olduğunu vurguladı. Kurum, şöyle konuştu:

"O bölgede aynı Mustafa Paşa'da yaptığımız gibi belli bir bölge içerisinde ne kadar riskli yapı varsa, o binaların tespitini yapacağız. Kış ortasındayız, vatandaşımızın bu süreçten en az şekilde etkileneceği bir şekilde ki bu yıkacağımız ve dönüştüreceğimiz yerlerle alakalı vatandaşlarımıza kira, taşınma yardımı da yapacağız. İlk etapta valiliklerimize, bakanlıklarımız acil durum ödeneği olarak belli ücretleri gönderdi. Hem hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine hem diğer vatandaşlarımıza ulaştırılıyor."

Kurum, depremde zarar gören vatandaşlara yardımları ulaştıracaklarını, hızlı bir şekilde vatandaşlarla el birliği içerisinde bu süreci yönetmek durumunda olduklarını bildirdi.

- "Bakanlığımız eliyle 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik"

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"80 binin üzerinde bugüne kadar depremlerde canımız gitti. Bugüne kadar Bakanlığımız eliyle 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. TOKİ idaresi eliyle de 850 bin bağımsız bölüm ürettik. Geçen sene 50 bin, bu sene 100 bin sosyal konut projesini başlattık. Bunların hepsi depreme dayanıklı projeler üretmek, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak adına attığımız adımlardır."

Çıkardıkları yapı denetimine ilişkin kanunlarla, düzenlemelerle deprem yönetmeliklerine uygun binaların önünü açtıklarını ifade eden Kurum, bir taraftan da kentsel dönüşümle ilgili valiliklere genelge gönderdiklerini bildirdi.

Kurum, 1,5 milyon acil öncelikli dönüşülmesi gereken konutun olduğunu anlatarak, 300 bin her yıl konut dönüştürmeleri gerektiğini belirtti. 5 yılda bu dönüşülmesi gereken konutlarla ilgili çalışmaları tamamlamak için Bakanlık olarak 65 bin konutun dönüşümüne 2019 yılı içerisinde başlandığını dile getiren Kurum, bu yıl içerisinde de ilave 50-60 bin konutun dönüşümünü yapacaklarını aktardı.

- "Kentsel dönüşüm zaruret"

Kurum, güçlendirmeye dair Meclis'te düzenlemelerin de bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizle yapacağımız dönüşümlere dair düzenlemelerimiz var. İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla belediyelerimize dönüşümle alakalı hibe ve kredi desteği veriyoruz. Bu şekilde bu süreci yönetmek durumundayız. Ancak burada vatandaşlarımızın da aynı duyarlılık içerisinde olması gerekiyor. Kentsel dönüşüm bir zaruret. Burada birinin bir evladı, eşi, kendisi enkazda kaldığında, cenazesini oradan aldığımızda hepimizin içi parçalanıyor. Biz bu acıları yaşamamak adına vatandaşlarımızla birlikte bu süreci yönetmek durumundayız."

Mustafa Paşa Mahallesi'nde doğal gaz kesintisine yönelik soru üzerine Kurum, enkaz çalışmaları yaparken çalışanların güvenliği adına doğal gaz ve elektrik hatlarını kesmek durumunda olduklarını belirtti.

Sürecin kontrollü şekilde sürdüğünü belirten Bakan Kurum, "Herhangi bir sorun yok. Altyapıya ilişkin bütün tespitlerimizi Diyarbakır'da, Malatya'da, Elazığ'da yaptık. Tespit ettiğimiz sıkıntıları da belediyelerimizle birlikte gideriyoruz. Bu bölgede de kesintinin sebebi biziz." diye konuştu.