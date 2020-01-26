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Edirne'de kamyonette 21 piton ele geçirildi
|26 Ocak 2020 16:33
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Edirne'nin İpsala ilçesinde bir kamyonette 21 piton ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ihbar üzerine ilçede bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler kamyonette Türkiye'ye kaçak olarak getirildiği tespit edilen 21 piton, 43 mandarin ördeği ve 4 sakarca kazı ele geçirdi.
Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvanların, hayvanat bahçelerine verilmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.
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