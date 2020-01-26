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Mobese kamerasında deprem anı böyle görüntülendi

Elazığ'da meydana gelen depreme Malatya'da yüzlerce kişi sokakta yakalandı. Depremin şiddeti ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.
 26 Ocak 2020 16:38
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Mobese kamerasında deprem anı böyle görüntülendi

Elazığ'da meydana gelen depreme Malatya'da yüzlerce kişi sokakta yakalandı. Depremin şiddeti ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.

Elazığ merkezli depremin şiddetli olarak hissedildiği illerden Malatya'da yüzlerce kişi depreme ev ve iş yerlerinin dışında yakalandı.


Deprem anları MOBESE kameralarına böyle yansıdı

Büyükşehir Belediyesine ait güvenlik kameraları ile o anlarda caddelerde seyir eden araçlardaki sürücü ve yolcuların yaşadığı panik ile yayaların yaşadığı korku görüntülendi.

Depremde cadde ve sokaklardaki binaların, trafik ışıkları ve aydınlatma direklerinin sallanması da görüntülere yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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