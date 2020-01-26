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Kızılay Başkanı: Kan ihtiyacı konusunda bir sıkıntı yok

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Kan ihtiyacı konusunda bir sıkıntı yok. Cami, okullara sığınanlara gıda yardımı yapılıyor."
 26 Ocak 2020 16:47
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Kızılay Başkanı: Kan ihtiyacı konusunda bir sıkıntı yok

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve devletin ilgili kurumlarıyla eş güdüm içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Kınık, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde incelemede bulundu, depremzedeleri ziyaret etti.

Kerem Kınık gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından Elazığ ve Malatya'da AFAD'ın koordinasyonunda insani yardım, arama kurtarma ve etkilenenlere yönelik destek çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kızılayın yaklaşık 200 afet uzmanı ve 100'ü aşkın gönüllüyle hem Malatya'da hem de Elazığ'da çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Kınık, şöyle devam etti:

"Türk Afet Müdahale Planı çerçevesinde ana sorumluluğumuz olan beslenme alanında çalışıyoruz. Bu anlamda yaklaşık 6 bin öğün Elazığ'da, 2 bini aşkın da Malatya'da vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Malatya bölgesinde 2 bini aşkın çadır dağıtımı yapıldı. Battaniyeler, ısıtıcılar, yataklar bu anlamda kendilerine (depremzedelere) verildi. Elazığ'da da hakeza ihtiyaç sahiplerinin tamamına barınma ihtiyaçları verildi ve verilmeye devam ediyor. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı ve ihtiyaçlar teslim edildi. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız, devletin ilgili kurumları ve Kızılayımızla sahada eş güdüm halinde çalışıyoruz."

Kınık, Kızılayın psikososyal destek birimi psikologlarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle alanda destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle yakınlarımızı yitirmiş olan vatandaşlarımıza yaşadıkları sıkıntıları giderebilecekleri destek sağlıyorlar. Bir taraftan bölgede olabilecek kan ihtiyaçları için Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri almıştı, bu anlamda bir sıkıntı yaşanmadı. Diğer taraftan da özellikle vatandaşlarımızın soğuk şartlardan etkilenmemesi açısından da özellikle evlerinde hasar olmayan ama evlerine girmekten endişelenen vatandaşlarımıza yönelik de çeşitli hizmetler veriyoruz. Özellikle camilere, okullara, sosyal tesislere sığınan vatandaşlarımıza gıda desteği sağlıyoruz."

- "Bundan sonraki süreç toparlanma dönemidir"

"Afetin o ilk dönemdeki acısı yavaş yavaş küllenmeye başladı." diyen Kınık, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreç toparlanma dönemidir. Toparlanma dönemimizde de devletimizin tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine kendi mekanizmalarıyla yapacağı desteklerin yanında biz de Kızılay olarak devletimize destek olma açısından vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu geçimlik ihtiyaçlarına, giysi, gıda, barınmalarına vereceğimiz eşya vesaire gibi desteklerimize devam edeceğiz."
Memurlar.Net
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