Erdoğan: Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık
|26 Ocak 2020 16:56
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile ortak açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Tebbun'u Türkiye'ye davet ettim.
Cezayir'le ortak ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı istişare ettik. Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur.
Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'ye seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık."
Parlamentolarımız arasında karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın sıklaştırılmasının faydalı olacağını da değerlendiriyoruz.
Libya'da ateşkesin kalıcı olarak tesisi için hem bölge ülkeleriyle hem uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz. Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupalı ülkeler olmak üzere sergilenen ikircikli tavrın çok büyük bir payı vardır. Geldiğimiz aşamada Berlin'de alınan kararların takibi ve sahaya uygulamaya geçilmesi önem taşıyor. Türkiye olarak, elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
TEBBUN'DAN TAZİYE MESAJI
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un açıklamaları ise şöyle:
"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ederek ikinci ülkesi Cezayir'e gelmiş bulunmaktalar.
Kendi adıma ve Cezayir halkı adına Türkiye'de vuku bulan elim deprem neticesinde ve bunun sonucunda da 30'dan fazla vatandaşın hayatını kaybetmesinden dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
Türkiye'nin şanına yakışır bir büyükelçilik için bizden satın alma talebini de onayladım. Yine kardeş Türkiye'nin Cezayir'de kültür merkezi açması ve Cezayir'in de Türkiye'de kültür merkezi açma konusunda anlaşmaya vardık."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Deprem'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
27 Ocak 2020 02:37
|27 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Ocak 2020 00:08
|Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak
26 Ocak 2020 23:44
|Bakan Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi
26 Ocak 2020 22:21
|Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme
26 Ocak 2020 22:16
|Bakan Soylu, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
26 Ocak 2020 22:10
|AFAD'dan yeni açklama: 826 artçı deprem oldu
26 Ocak 2020 21:28
|Bakan Soylu açıkladı! Ortak deprem hattı geliyor
26 Ocak 2020 21:18
|Bakanlıktan 'Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu' açıklaması
26 Ocak 2020 21:08
|AFAD'dan yardım ve bağış açıklaması
26 Ocak 2020 20:57