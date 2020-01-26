Mustafa Paşa'da yıkılan binanın enkazı kaldırılıyor
|26 Ocak 2020 17:01
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Elazığ'daki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarmanın ardından enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
Elazığ'da, 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden yönlendirilen, başta AFAD ve UMKE olmak üzere çok sayıda ekibin arama kurtarma çalışmasının ardından sismik araştırma (ses dinleme) yapıldı.
Enkaz üzerinde yaklaşık 5 ekip, son kez ayrı noktalarda sismik dinleme yaptıktan sonra enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
Mahallede yürütülen arama kurtarma çalışmasında, enkazdan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarılmış, biri bebek 13 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
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