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Depremzede çocuklara psikososyal destek

Elazığ'daki depremzede çocukların depremin etkisinden kurtulması için psikososyal destek çalışmaları sürüyor.
 27 Ocak 2020 23:28
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Depremzede çocuklara psikososyal destek

Elazığ'daki depremzede çocukların depremin etkisinden kurtulması için psikososyal destek çalışmaları sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama kapsamında evleri hasar gördüğü için barınma merkezi olarak belirlenen okullarda aileleriyle kalan çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Yücel İlkokulu'nda barınan depremzedelerin çocuklarına yönelik psikososyal danışmanlar tarafından yaptırılan oyun ve etkinliklere katılan öğrenciler, depremin neden olduğu korkudan uzaklaşıyor.

Elazığ Depremi Psikososyal Müdahale Ekibi Saha Uygulayıcı Koordinatörü Şenol Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte meydana gelen deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla psikososyal destek ekibi olarak sahaya indiklerini belirtti.

Okullarda kalan depremzede ailelere barınma ve yemek imkanı sunarken, çocuklara da psikososyal destek çalışmaları planladıklarını ifade eden Demirhan, etkinlikler hakkında şunları söyledi:

"Çocuklarımız için her akşam psikososyal etkinlikler düzenliyoruz. Deprem travmasının atlatılması, normalleşmenin sağlanması ve çocuklarımızın gündelik hayata yeniden adapte olabilmesi için meslektaşlarımız kentte öğrencilerimizle psikososyal çalışmalar yürütüyor. Bunların bir kısmı psikososyal oyunlar, bir kısmı ise veli danışmanları rehberliği olacaktır. Bunları yürütürken velilerin ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Velilerimizin çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Onlara da etkinlikler düzenliyoruz. Gün sonunda çocuklar buradan ayrılırken yüzlerindeki ifadelerden mutlu olduklarını, gülümsediklerini görebiliyoruz."

- Depremzedeler devletin sağladığı imkanlarla rahatlıyor

Yücel İlkokulu'nda barınan depremzede Yunus Yıldız, afet anında yaşadıkları büyük korkunun etkilerini hala üzerinden atamadığını söyledi.

Devletin kendilerine sağladığı imkanlarla rahatladıklarını aktaran Yıldız, "Okullar tüm halka açıldı. Gerek çocuklara gerekse yetişkinlere psikososyal destek veriliyor. Yemek ve barınma gibi ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Allah devletimizden razı olsun, inşallah böyle bir korkuyu bir daha yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle okulda barınan 12 yaşındaki Yaren Duran da okuldaki görevlilerin rahat etmeleri için ellerinden gelen herşeyi yaptıklarını belirtirken, 10 yaşındaki Mustafa Taha ise yaşadıkları depremin kendisini çok korkuttuğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı
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