Ekiplerinin enkaz altındaki vatandaşla irtibatı kamerada
Elazığ'daki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazından çıkarılan bir kişi çıkarıldı.
|26 Ocak 2020 17:21
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Elazığ'daki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazından çıkarılan bir kişi çıkarıldı.
Arama kurtarma ekiplerin enkazın altındaki vatandaşı canlı tutma çabaları kameraya yansıdı.
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