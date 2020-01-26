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AFAD: 788 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 788 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.
 26 Ocak 2020 17:44
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AFAD: 788 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 788 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Elazığ şehir merkezinde bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, iki bina enkazında da tarama faaliyetlerinin devam ettiğini aktarıldı.

Bölgede depremden etkilenen vatandaşların barınmadan beslenmeye, sağlıktan psikososyal desteğe kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulanan açıklamada, "AFAD Başkanlığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 3 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit çalışmalarında, 380 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya'da incelenen 1521 binadan 76'sının yıkıldığı, 645'inin ağır hasar aldığı, 38'inin orta ve 503'ünün az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı. AFAD Başkanlığı, bölgeye 152 tırla yardım ulaştırdı. Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 10 bin 5 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 17 bin 61 yatak, 37 bin 95 battaniye, 1837 ısıtıcı, 3 bin 200 gıda kolisi sevk edildi."

Açıklamada ayrıca, Sivrice'de 24 Ocak'ta saat 20.55'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 788 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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