İTO'nun 20 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı
|26 Ocak 2020 17:53
|Yazdır
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırları bölgeye ulaşarak AFAD koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandı.
İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, gıda, ısıtıcı, çocuk bezi ve giyecekten oluşan temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 20 tır bölgeye ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yardım tırlarının sabahın ilk ışıklarında AFAD ekiplerinin koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandığını bildirdi.
Avdagiç, "İlk yardım tırlarımız ulaştı. Devletimizin ve odalar birliğimizin koordinasyonunda, başka neye ihtiyaç varsa yerine getirmek için hazırız." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
27 Ocak 2020 00:19
|Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar
26 Ocak 2020 23:42
|Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı
26 Ocak 2020 22:27
|Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı
26 Ocak 2020 21:40
|Deprem farklı, acı aynı
26 Ocak 2020 21:33
|Depremde hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
26 Ocak 2020 20:46
|Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı
26 Ocak 2020 20:33
|Bakanlık ifşa etmişti! İki il arasında domuz yağı tartışması
26 Ocak 2020 19:36
|Cengiz Çelik: Çıkarılacağımızı umut ederek bekledik
26 Ocak 2020 19:31
|Sağlıkçılar için ambulans kapısına meyve poşeti astılar
26 Ocak 2020 17:36