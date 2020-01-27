Özel eğitimde destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu başvuruları alınacak

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destek eğitimi programı uygulayan özel eğitim okullarında bazı alanlarda uzman öğretici ihtiyacının özel eğitim alanı öğretmenlerince karşılanamaması durumunda; bu alanda okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi ya da sınıf öğretmenliği alanı mezunu olup Bakanlığımızca düzenlenecek 160 saat teorik ve 80 saat uygulamalı olmak üzere toplam 240 saatlik Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kurs Programını başarıyla tamamlayanlar, özel eğitim alanı öğretmenleri tarafından uygulanan destek eğitim programlarında uzman öğretici olarak görevlendirilebilecektir.

Bu kapsamda; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla, yazımız ekindeki tabloda belirtilen yer ve tarihlerde başvuru şartlarını taşıyan adaylar için Ankara ve Erzurum illerinde ''Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu" düzenlenecektir.

Söz konusu kurs başvuruları, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır:

1- Bu kurslara okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi ya da sınıf öğretmenliği alanına kaynak gösterilen yükseköğretim mezunlarından özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapanlar ile bu kurumlarda çalışmak üzere sözleşme imzalayıp belirtilen tarihlerde görevlendirme onayı alanlar katılabileceklerdir. (Çocuk gelişimi bölümü mezunlarının başvurularının kabul edilebilmesi için pedagojik formasyon almış olması gereklidir.)

2- Düzenlenecek kursun yol, konaklama ve diğer giderleri kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır. Ayrıca kursun düzenlendiği eğitim merkezindeki salon, yemek ve diğer giderleri de kamu kurumlan için belirlenen meblağı aşmamak kaydıyla, kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır.

3- Başvurular, destek eğitim programı uygulayan özel öğretim kurumlan tarafından yapılacaktır. Kurumlar bilgi girişleri için "MEBBİS Özel Öğretim Kurumlan Modülü" altında bulunan ve sadece özel öğretim kuramlarının kullanımına açık olan "Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri" ekranını kullanarak ek tabloda yer alan sayılı/numaralı hizmet içi kursunu seçip 30/01/2020 tarihinde 11.00-23.59 saatleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapıldıktan sonra görevlendirme onayı olmayan adayların 30/01/2020 - 05/02/2020 tarihleri arasında görevlendirilmelerinin yapılması gerekmekte olup görevlendirme onayına Bakanlıkça düzenlenen ''Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'na katılmak şartıyla'' şeklinde şerh düşülecektir.

4- Kurumlar, kursiyer için "Özel Öğretim Kurumlan Modülü" altında Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemlerinden başvuruyu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan raporlardan "Hizmet İçi Eğitim Başvuru Formu" raporunun çıktısını alarak kursiyerin görevlendirme onayları, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopilerini de onaylayarak bu belgeleri 05/02/2020 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

5- Bu belgeler, il milli eğitim müdürlüklerinin özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, bir şube müdürü ile şef ya da memurdan oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü altında bulunan Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri, İl Aday Başvuru Onay İşlemleri ekranından en geç 06/02/2020 tarihi saat 17.00' ye kadar başvurusu uygun değerlendirilenler onaylanacak; başvurusu uygun görülmeyenlerin başvuruları açıklamalar bölümüne gerekçe belirtilerek reddedilecektir. (Başvuru evrakları ve başvuru listeleri il milli eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecek, ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.)

6- Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları uygun değerlendirilenler ile başvurusu reddedilenler, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il milli eğitim müdürlükleri tarafından adaylara zamanında bildirilecektir.

7- Belgeleri eksik veya başvuru şartlarını taşımayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, başvuruları -kursa başlamış olsalar dahi- iptal edilecektir. Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerler ile ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8- Başvuruları uygun görülen kursiyerlerin listesi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (ookgm.meb.gov.tr) duyurulacaktır.

İşte resmi yazı ve faaliyet tablosu;