Beşiktaş, son 5 maçta 4. kez mağlup oldu
Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
|26 Ocak 2020 18:07
|Yazdır
Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Halil Akbunar ve 45+2'de Borges attı. Beşiktaş'ın tek sayısı 38. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ile geldi.
Bu sonuçla birlikte Göztepe, yeni stadına 3 puan ile başlarken Beşiktaş, son 5 maçta 4. kez mağlup oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Galatasaray, Konya'da 3 golle güldü
26 Ocak 2020 20:40
|Malatyalılar yara sarıyor başkan top peşinde
26 Ocak 2020 19:51
|Tek koluyla geleceğin futbolcularını yetiştiriyor
26 Ocak 2020 11:54
|Fenerbahçeli taraftarlar depremzedeler için atkılarını sahaya attı
26 Ocak 2020 11:46
|Spor camiasından Elazığ depremi için başsağlığı mesajı
25 Ocak 2020 22:57
|Medipol Başakşehir zirve yarışında yara aldı
25 Ocak 2020 21:40
|Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe erteledi
25 Ocak 2020 20:26
|Terim'den cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var
24 Ocak 2020 19:17
|Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı
24 Ocak 2020 18:56
|Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e: Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir
24 Ocak 2020 17:44