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Beşiktaş, son 5 maçta 4. kez mağlup oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
 26 Ocak 2020 18:07
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Beşiktaş, son 5 maçta 4. kez mağlup oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Halil Akbunar ve 45+2'de Borges attı. Beşiktaş'ın tek sayısı 38. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, yeni stadına 3 puan ile başlarken Beşiktaş, son 5 maçta 4. kez mağlup oldu.
Memurlar.Net
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