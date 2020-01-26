Haluk Levent: Depremzedeler için 160 adet çadır aldık!
|26 Ocak 2020 18:23
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Şarkıcı Haluk Levent, Elazığ'da gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi sarsan depremin ardından, kurucusu olduğu AHBAP derneğinin harekete geçtiğini açıkladı.
Levent AHBAP derneği olarak Elazığ'da büyük bir yardım yapacaklarını sosyal medyadan duyururken, sahte yardım kampanyaları konusunda takipçilerini uyardı.
Şarkıcı Haluk Levent, attığı tivitte şöyle dedi:
AHBAP Derneği hesabında -burs verdiğimiz öğrenciler hariç - toplam 384 bin tl var. Bu ayki ofis giderleri maaşları ayırdık. Kalan tüm para ile kışlık çadır yaptırıp Elazığ AFAD'a teslim ediyoruz. Sonuçta bu bağışları siz yaptınız. Sizi bilgilendirelim istedik.
Haluk Levent ardından bir duyuru daha yaparak, AHBAP olarak 160 adet büyük çadır aldıklarını ve bunları AFAD ekiplerine teslim ettiklerini duyurdu.
Dernek üyelerinin çadır kurarken AFAD ekiplerine yardım edeceğini söyleyen Levent, "Ve Elazığ'da kışlık çadırlar yapan bir çadır firmasıyla anlaştık. Kış şartlarına uygun 4x4 izoleli iklim çadırından ilk etapta 160 tane satın aldık. En az 500 kişi yararlanabilecek. Çadırlar AFAD'a teslim edilecek. Ahbap'lar çadır kurulumunda AFAD görevlilerine yardımcı olacak" dedi.
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