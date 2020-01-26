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Türkiye'nin konuştuğu doktor o anları anlattı

Doğum gerçekleştiren Nilay doktor o anları anlattı
 26 Ocak 2020 18:43
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Türkiye'nin konuştuğu doktor o anları anlattı

Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı.

Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor.

Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı

Görüntülerde sağlık çalışanlarının soğukkanlılığı dikkat çekmişti.

Doğum gerçekleştiren Nilay doktor o anları böyle anlattı:


Türkiye'nin konuştuğu doktor o anları anlattı
Memurlar.Net
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