Türkiye'nin konuştuğu doktor o anları anlattı
Doğum gerçekleştiren Nilay doktor o anları anlattı
|26 Ocak 2020 18:43
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Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı.
Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor.Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı
Görüntülerde sağlık çalışanlarının soğukkanlılığı dikkat çekmişti.
Doğum gerçekleştiren Nilay doktor o anları böyle anlattı:
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