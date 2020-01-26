Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü!
|26 Ocak 2020 19:16
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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Elazığ ve Malatya'da çok sayıda binada hasara neden olan depremde şu ana kadar 38 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sonrası AFAD, UMKE, belediyeler ve ünlü isimler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş bölgeye yardım gönderirken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ
Çalışmaların sürdüğü ve gün ağardıktan sonra depremin şiddetini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkan bölgelerden biri de merkeze 70 kilometre uzaklıktaki Çevrimtaş Köyü oldu. Köyde ayakta kalan bina yok. Hayatını kaybeden vatandaşlar ve telef olan onlarca hayvan söz konusu.
Bir köy sakini ise yaptığı açıklamada, "Burası köyümüzün giriş yeri. Deprem sırasında annem babam buradaydı. 3. saat annem ve babam göçük altında kaldılar. Bizim ve amcamın evi yıkıldı. Annem kendi imkanları ile babam da vatandaşların yardımıyla göçük altından kurtarıldı" dedi.
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