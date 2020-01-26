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Bakanlık ifşa etmişti! İki il arasında domuz yağı tartışması

Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, Afyonkarahisar'da iki lokantanın kullandığı Adana kebabında kuyruk yağı yerine çıkan domuz yağının Konya'dan alındığını iddia eden Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük'ün iddiasını yalanladı. Balbaloğlu, özür dilememesi halinde meslektaşı hakkında iftira davası açacaklarını bildirdi.
 26 Ocak 2020 19:36
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Bakanlık ifşa etmişti! İki il arasında domuz yağı tartışması

Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, Afyonkarahisar'da iki lokantanın kullandığı Adana kebabında kuyruk yağı yerine çıkan domuz yağının Konya'dan alındığını iddia eden Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük'ün iddiasını yalanladı. Balbaloğlu, özür dilememesi halinde meslektaşı hakkında iftira davası açacaklarını bildirdi.

Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu yaptığı açıklamada, 13 Ocak 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hileli ve tağşişli gıda ifşa listesinde, Afyonkarahisar'da 2 lokantada "Adana Kebap" ürününde domuz eti tespitinin yer aldığını hatırlattı. Domuz eti kullanıldığının resmi olarak tespit edilmiş olmasına rağmen, Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük'ün durumu masumane hale getirmek için yapılan ilgisiz, dayanaksız ve hedef saptırıcı talihsiz açıklamalarda bulunduğunu ileri süren Balbaloğlu, "Adana kebabında kuyruk yağı yerine domuz yağı çıktığını, bu yağın da Konya'dan geldiğini söyleyen meslektaşım, yalan söyleyerek konuyu saptırmak istemektedir. Hileli Adana kebabının kuyruk yağı veya domuz yağı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bakanlığın ifşa listesinde görüldüğü üzere, tespit edilen domuz yağı değil, domuz etinin kendisidir. Ürünler laboratuvarda Eliza metodu ile analiz edilmiş ve içerisine domuz kas proteini bulunmuştur. Dolayısıyla Afyon'daki bu lokantalarda doğrudan domuz etinin kendisinin kullanıldığı açıktır ve resmi olarak ispatlanmıştır" dedi.

"Özür dilemezse dava açılacak"

Konya Kasaplar Odası Başkanı Balbaloğlu, açıklamalarını düzeltip özür dilememesi halinde meslektaşı hakkında iftira davası açacaklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük'ün cümlelerindeki domuz etini, domuz yağıymış gibi gösteren çelişkili ifadeleri konuyu iyi araştırmadan konuştuğunun açık göstergesidir. 'Konunun kaynağına inilmesi önemlidir' gibi gizemli cümleler kurmak, kuyruk yağının Konya'dan geldiğini söylemek kolaydır. Kendi incelemesine göre, nasıl bir inceleme yaptıysa Adana kebap ürününde domuz eti bulunmadığı, Konya'dan bir aracı tarafından temin edilen koyun kuyruk yağı içerisinde domuz ürünü bulunduğunu tespit etmiş, Afyon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde bu bilgiye sahip olduğunu söylemiştir. Kim bu aracı? Bunu kanıtlayacak bir fatura, irsaliye, işletme adı, adres, bilgi ve belge göstermemekle birlikte devlet kurumlarını da zan altında bırakmaktadır. Çelişkili ve dayanaksız ifadelerle tağşiş yapan lokantaları masum göstermeye çalışırken başka yerlere iftiraya yönelmektedir. Elinde bilgi, belge varsa ilgili yerlere göndersin. Bakanlık ve yargı, sorumlular hakkında gereğini yapar. Hiçbir gıda ürününe yanlışlıkla, farkında olmadan domuz eti katılması mümkün değildir. Laboratuvar domuz etini resmi olarak tespit etmiş. İftira atmak yerine, bu 2 lokantanın yanlış yaptığını kabul etmeli, tekzip yazısıyla kamuoyundan ve Konya üreticilerinden özür dilemelidir. Aksi takdirde kamuoyunda Konya ili ve üreticileri ile ilgili olumsuz algı oluşturup, zan altında bıraktığından İbrahim Yörük hakkında dava açılacaktır."
İhlas Haber Ajansı
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