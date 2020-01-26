Çiçero'da rol alan Erdal Beşikçioğlu, icra davası başlattı
|26 Ocak 2020 19:41
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II. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanyası adına casusluk yapan ve Çiçero lakabıyla tanınan Elyesa Bazna isimli Arnavut casusun hayatını anlatan filmin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Dijital Sanatlar Yapımevi şirketinin sahibi Mustafa Uslu ile davalık oldu.
Beşikçioğlu filmdeki oyunculuk ücretini ödenmediğini ileri sürerek Dijital Sanatlar Yapım Evi hakkında 277 bin TL'lik icra takibi başlattı.
HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI
İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran ünlü oyuncunun avukatı, yapımcı Uslu'nun şirketi hakkında haciz işlemleri başlattı.
FİRMADAN AÇIKLAMA
Firmadan da konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mevzu edilen icra takibi, ihtarname, herhangi bir hukuki başvuru veya bugüne kadar şirketimize ulaşan bir tebliğ bulunmamaktadır" denildi. Açıklamada, Beşikçioğlu'na gerekli ödemenin yapıldığı belirtilerek borç iddiaları da yalanlandı.
FİLMLE İLGİLİ DAVA
Elyesa Bazna'nın üç kızı; Müslüm, Ayla ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmlerine imza atan yapımcı Mustafa Uslu'nun, Çiçero filmi için kendilerinden izin almadığını ileri sürerek dava açmıştı. Firma, yapılan itirazlar doğrultusunda davada "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildiğini açıkladı.
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