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Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak

 27 Ocak 2020 00:03
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Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmenler randevu yer, tarih ve saat bilgilerine http://www.meb.gov.tr/ adresinden 28/01/2020 tarihinden itibaren ulaşabilecektir.

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi için tıklayınız.

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