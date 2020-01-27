Bilsem sözlü sınav bilgileri yarın açıklanacak
|27 Ocak 2020 00:03
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Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmenler randevu yer, tarih ve saat bilgilerine http://www.meb.gov.tr/ adresinden 28/01/2020 tarihinden itibaren ulaşabilecektir.
Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi için tıklayınız.
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