Tarkan AFAD'a ne kadar bağışta bulundu?
Tarkan depremin ardından harekete geçti AFAD'a bağışta bulundu
|26 Ocak 2020 20:03
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Megastar Tarkan da Elazığ depreminin ardından sessiz kalmadı ve AFAD'a bağışta bulunarak herkese örnek oldu.
Elazığ'da gerçekleşen 6,8 şiddetindeki depremin ardından birçok ünlü isim yardım çağrısında bulunmuş, depremde yaşanan can kayıpları ve yaralılar herkesin yüreklerini dağlamıştı.
Depremden dakikalar sonra ise Megastar, harekete geçti.
Acılı aileleri yalnız bırakmayan Tarkan, AFAD'a 100 bin TL bağışladı.
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