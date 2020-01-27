e-Denklik Modülünün uygulanmasında dikkat edilecek hususlar

Yurt dışındaki öğretim kurumlarından alınan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenim belgelerinin denklik işlemlerinin ilke kararlarını belirleme görevi 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına verilmiştir.

Ayrıca denklik işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığının 30/05/2019 tarih ve 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Denklik Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince yurt içinde il milli eğitim müdürlükleri, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerimiz tarafından Başkanlığımız http://ttkb.meb.gov.tr internet sitesinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Denklik İşlemleri Kılavuzu 2019 esas alınarak yapılması gerekmektedir.

alim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yürütülmekte olan denklik iş ve işlemleri 09/11/2019 tarihi itibarıyla pilot illerimizde dijital ortamda yürütülmeye başlanmıştır. Pilot uygulamalardan alınan dönütlerden sonra yurt içinde 81 il merkezimizde, nüfusu 250.000 ve üstü 86 ilçe merkezi ve yurtdışı müşavirliklerimiz/ataşeliklerimizde de e-Denklik modülünün uygulaması planlanmaktadır.

Bu kapsamda 14-17 Ocak 2020 tarihlerinde illerimizde görev yapan denklik merkezi çalışanlarına e-Denklik modülü çalıştayı gerçekleştirilmiştir. E-Denklik modülüne sırayla il , ilçe ve yurt dışı temsilciliklerimizde aşamalı bir şekilde geçilmesi düşünülmektedir. Bu bağlamda;

a) İl denklik merkezlerimizin halen ellerinde olan manuel denklik başvurularının elden ve DYS üzerinden en kısa zamanda tamamlanması,

b) Bu süreç içerisinde gelen yeni denklik başvurularının elden alınmaması ve kişilerin online başvuruya yönlendirilmesi,

c) Bütün illerimizde denklik başvurularının en geç 27/01/2020 tarihi itibarıyla edenklik.meb.gov.tr adresinden kabul edilmesi,

d) Denklik başvurularının en geç 27/01/2020 tarihi itibarıyla alınacağının iliniz milli eğitim müdürlüğü internet sayfası ve denklik merkezleriniz aracılığı ile yazılı, görsel ve dijital kanallardan duyurulması,

e) e-Denklik modülü üzerinden gelen başvuruların modül basamakları takip edilerek , iliniz komisyon şartlarına uygun bir şekilde sistem üzerinden sonlandırılması,

f) Modül üzerinden yapılan başvuru evrakında eksiklik olması halinde sürecin hızlandırılması açısından kişi ile iletişime geçilerek eksik belgesini ibraz etmesi ve sisteme yüklenmesi için gerekli uyarının yapılması,

g) e-Denklik modülü kullanımına geçişi tamamlayan illerin Başkanlığımıza resmi yazıyla bilgi vermesi gerekmektedir.

İşte o yazı;