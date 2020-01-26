Galatasaray, Konya'da 3 golle güldü
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
|26 Ocak 2020 20:40
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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Falcao, 39. dakikada Emre Akbaba ve 79. dakikada Adem Büyük kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. maçını kazanan Galatasaray'ın puanı 33'e yükseldi. Konyaspor ise 18 puanda kaldı.
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