AFAD'dan yeni açklama: 826 artçı deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 826 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.
|26 Ocak 2020 21:28
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 826 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle şimdiye kadar 45 kişinin enkazdan kurtarıldığı, deprem sonrası 1607 vatandaşın hastanelere başvurduğu belirtildi.
Afet yönetiminin iyileştirme safhasının sürdüğü aktarılan açıklamada, bölgeye 23 bin 507 çadırın ulaştırıldığına işaret edildi.
Açıklamada, şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 826 artçı depremin meydana geldiği kaydedildi.
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