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Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı

Tuğba ve Ahmet Dür çiftinin 8 yaşındaki beşiz kızları ile 15 yaşındaki ablaları, birbirinden bir an olsun ayrılmadan büyüyor ve en çok annelerini zorlasalar da mutlu bir hayat sürüyor.
 26 Ocak 2020 21:40
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Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı

Konya'da yaşayan Tuğba ve Ahmet Dür çiftinin 8 yaşındaki beşiz kızları ile 15 yaşındaki ablaları, birbirinden bir an olsun ayrılmadan büyüyor ve en çok annelerini zorlasalar da mutlu bir hayat yaşıyor.

Tuğba (34) ve Ahmet Dür (39) çiftinin beşizleri Feyza Nur İkra, Beyza Nur Azra, Saliha Nur Erva, Fatma Nur Nilda ve Meryem Nur Esma, 8 yıl önce Avusturya'nın başkenti Viyana'da erken doğumla dünyaya geldi.

Viyana Belediyesinde ulaşım koordinatörlüğü yapan baba Ahmet Dür, beşizlerin doğmasının ardından memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesine yerleşti.

Üç yıl önce okula başlayan beşizler, birbirlerinden hiç ayrılmıyor, evde aynı odayı paylaşıyor, aynı sınıfta eğitim görüp, aynı kıyafet ve ayakkabılar giyiyor. Öğretmenlerinin bile isimlerini karıştırdığı beşizler, hem okulda hem de oturdukları mahallede görenlerin ilgisini çekiyor.

Tuğba ve Ahmet Dür çifti de zaman zaman birbirini kıskanan beşizlerin ve 15 yaşındaki abla Ayşe Nur Nisa'nın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Çocukların elbise ve diğer ihtiyaçlarını birbirlerini kıskanmaması için aynı renk ve özellikte almaya özen gösteren çift, alacağı şeyden beş tane olmaması durumunda ise alışverişten vazgeçiyor.

Anne Tuğba Dür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir hamilelik süreci geçirdiğini söyledi.

Yaşadığı zorluklara rağmen çok mutlu olduklarını dile getiren Dür, şöyle konuştu:

"Kontrole gittiğimizde ikiz olacağını söylediler. İki hafta sonra gittiğimizde ise üçüz dediler ama 9. haftada beşiz olduğunu öğrendik. Çok sevindim ama bir o kadar da şok oldum. Doktorlar riskli olacağını düşünerek 2-3 tanesini dünyaya getirmeyi teklif etti ama ben hepsinin dünyaya gelmesini istedim. Sonrasında çocuklarımız sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Banyoları, mamaları, temizlikleri zordu ama ayrı bir heyecanı vardı. Öğretmenleri isimlerini karıştırdığı için gözlüklerini renkli almıştık. Sonradan öğretmenlerine şaka yapmak için kendi aralarında gözlüklerini değiştirmişler, öğretmenleri de bunun üzerine isimlerini karıştırmış."

"Çevredekiler dönüp dönüp tekrar bakıyor"

Anne Dür, "Kızlar dışarıda insanların dikkatini çekiyor. Çevredekiler dönüp dönüp tekrar bakıyor. 'Gerçekten beşiz mi bunlar?' deyip sayıyorlar. Aynı kıyafeti giydikleri için dışarıda görenler 'okul gezisinden mi geliyorsunuz' diyor. Kızlarımı çok seviyorum. Doktor ve öğretmen olmayı çok istiyorlar. İnşallah okuyup başarılı bir şekilde meslek sahibi olurlar." dedi.

"Bez ve mamayı paletle almak durumunda kalıyorduk"

Baba Ahmet Dür de doğumdan sonra zor bir süreç atlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek bakımları gerekse masrafları bizi ciddi anlamda zorladı. İlk doğduklarında uyumadığımız çok gece oldu. Birini uyuttuğumuzda diğer uyanıyordu, çok zorlanıyorduk. Bez ve mamayı paletle almak durumunda kalıyorduk. Günde 1,5 paket mama bitiyordu ama çok şükür sağlıklı bir şekilde çocuklarımızı büyüttük. Alışveriş yaparken seçeneği kızlarımıza bırakıyoruz. Ancak sonrasında herkes kardeşinin de aldıklarını istediği için anlaşmazlık çıkıyor ve sonrasında her kardeşin aldığını diğerlerine de alıyoruz. Haliyle 5'erden toplam 25 kıyafet almış oluyoruz. Bu da doğal olarak masraf anlamına geliyor."

"Ablaları evin küçük annesiydi"

Beşizlerin dışarıdan hiçbir arkadaşa ihtiyaç duymadığını anlatan Dür, "İlk gören insanlar şaşırıp 'Allah sabır versin' diyor. Sağ olsun ablaları evin küçük annesiydi. Çok küçük yaşta sorumluluk aldı. Kızlar yurt dışında ilk doğduğunda reklam için zaman zaman teklifler geldi ama biz kabul etmedik." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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