DYK'da görev yapan müdür ve müdür yardımcıları ek hizmet puanı alabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi verilen öğretmenlerin ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacakları, söz konusu kurslarda görevlendirilen müdür ve müdür yardımcılarına fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevlerine bağlı olarak ayrı ayrı ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği ile bu kapsamda görev yapanlara ayrı ayrı hizmet puanı verilip verilemeyeceğine ilişkin soruları Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.10.2019 tarih ve 20704896 sayılı yazılarıyla cevaplandırdı.

İlgili yazı şu şekildedir:

Bilindiği gibi 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21.maddesinde; "Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili Bakanlığımızın 27.07.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 4. maddesinde; "Buna göre yöneticilere, sözü edilen madde kapsamında fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ancak, cumartesi ve pazar günleri ile sınırlı olmak üzere, bu madde kapsamındaki eğitim faaliyetlerinde yönetim görevi yapan yöneticilerinden (okul müdürü/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı) sadece birine, fiilen görev yapması koşuluyla yönetim görevi karşılığı olarak anılan günler için 2'şer saat ek ders ücreti ayrıca ödenecektir. Bu nedenle, cumartesi ve pazar günleri bu kapsamda yürütülen eğitim faaliyetlerindeki yönetim görevini yerine getirmek üzere yöneticilerden sadece birinin görevde olması yeterli olacaktır." açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanları ile ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40. maddesinin 5. fıkrasında; "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede; Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ders yılı süresi içinde ve eğitim öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günlerinde olmak üzere haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesi, bir kişiye hiç bir şekilde haftada 3 saatten fazla ek ders ücreti ödenmemesi, Örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi dışında veya hafta sonu günlerinde nöbet görevi verilen yönetici ve öğretmenler ile ne zaman verildiğine bakılmaksızın yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin ödenmemesi, Destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini üstlenen ve bu görevi fiilen yürüten sadece bir yöneticinin, hem söz konusu günlerde fiilen okuttuğu derslere ilişkin ek ders ücretinden hem de yönetim görevi için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan müdür ve müdür yardımcılarının hizmet puanlarına bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenmesi gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;