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DYK'da hafta sonu görev alan iki müdür yardımcısından hangisine yönetim görevini bağlı ekstra ek ders ücreti ödenir?

Destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini üstlenen ve bu görevi fiilen yürüten sadece bir yöneticinin, yönetim görevi için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.
 02 Şubat 2020 11:10
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DYK'da hafta sonu görev alan iki müdür yardımcısından hangisine yönetim görevini bağlı ekstra ek ders ücreti ödenir?

Hafta sonu günlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında iki müdür yardımcısının görevlendirildiğinden bahisle, her iki yöneticiye birden söz konusu günlerde yönetim görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruları Milli Eğitim Bakanlığı cevaplandırdı.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8.maddesinin 3.fıkrasında; "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez."hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini üstlenen ve bu görevi fiilen yürüten sadece bir yöneticinin, yönetim görevi için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.

İşte o görüş yazıları;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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