AFAD'ın deposundan Elazığ'a 1 tır battaniye gönderildi
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 1 tır battaniye, bölgeye sevk edildi.
|26 Ocak 2020 21:46
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Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 1 tır battaniye, bölgeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, AFAD Düzce İl Müdürlüğü binasının bahçesindeki depodan 4 bin 46 adet battaniye tıra yüklendi.
Battaniyeleri depremzedelere ulaştıracak tır, bölgeye hareket etti.
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