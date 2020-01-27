Sigortalı sayılan kişiler ile usta öğreticilere haftada ne kadar ders görevi verilebilir?

Hayat boyu öğrenme kurumlarında açılan kurslarda görevlendirilen usta öğreticiler ile ilgili ek dersle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanlığı ,Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 03.10.2019 tarih ve 18964735 sayılı yazılarıyla cevaplandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 9.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin "Uzman ve Usta Öğreticilerin Görevlendirilmeleri" başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında; "Ek ders görevi verilmesi yoluyla: 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre ek ders görevi verilmesi yoluyla görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen miktarda ek ders görevi verilebilir.",

9. maddesinde ise, "Uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla 8 saattir. Kurum Müdürü, Cumartesi, Pazar günleri de dahil olmak üzere, uzman ve usta öğreticilere günün 8.00-23.00 saatleri arasında görev verebilir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgili mevzuat bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre göre sigortalı sayılan kişilere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği değerlendirilmektedir. Diğer yandan resmi görevi bulunmayan usta öğreticilere haftada 40 saate kadar ders görevi verilebilmektedir. Bu görevi birden fazla halk eğitimi merkezinde yerine getirebileceği kanaatine varılmıştır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR