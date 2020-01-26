Sahte hesapla enkaz altındayım paylaşımları yaptılar
|26 Ocak 2020 22:03
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Elazığ ve Malatya'da peş peşe yaşanan şiddetli depremlerde onlarca kişi enkaz altında kalırken, sosyal medya şarlatanları yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştürdü. Sahte hesap açan vicdansızlar konum vererek "Enkaz altındayım, yardım edin" şeklinde tweet'ler attı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, zamanla yarışan arama-kurtarma ekiplerini meşgul eden vandalların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Türkiye, Elazığ ve Malatya'yı vuran depremin şokunu yaşarken binlerce insan depremzedelere yardımcı olmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Kimi adres verip "Gelin bende kalın" dedi, kimi yaşam belirtisi olan enkaz bölgelerinin yerini paylaştı. İnsanlıktan nasibini almamış bazı insan müsveddeleri ise twitter'da sahte hesap açıp, "Enkaz altındayım. Yardım edin" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
ZAMANLA YARIŞAN EKİPLERİ MEŞGUL ETTİLER
Binlerce kişiyi alarma geçiren, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden vicdansızların yaptığı paylaşımların sahte olduğu geç de olsa anlaşıldı.
TESPİT ETMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştüren, kamu görevlilerinin işini yapmasını engelleyen, sahte ihbarda bulunan vandalların kimliği tespit etmek için çalışma başlattı.
İşte o paylaşımlardan bazıları;
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