Bakan Soylu, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK ekranlarında Elazığ depremi sonrası bölgedeki son durumla ilgili bilgi verdi.
|26 Ocak 2020 22:10
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK ekranlarında Elazığ depremi sonrası bölgedeki son durumla ilgili bilgi verdi.
Bakan Soylu, 'Bütün arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. 45 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde göçük altından çıkardık. Şu anda enkaz altında 3 vatandaşımız var. Bizim hala umudumuz var' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNNTürk'te katıldığı programda duygusal anlar yaşadı. Spiker Deniz Bayramoğlu'nun sorduğu soru karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.Bakan Soylu açıkladı: Yardımlara yarın başlıyoruz
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