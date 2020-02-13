Müdür yetkili öğretmen, yönetici midir öğretmen midir?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17.09.2019 tarih ve 17313058 sayılı yazılarıyla birleştirilmiş sınıf ve müdür yetkili öğretmeninin, okulunda açılması talep edilen destek eğitim odasında görev alıp almayacağına ilişkin soruyu cevaplandırdı.

Cevabi yazıda; "Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 25. maddesinin (ğ) bendinde okul yöneticilerinin destek eğitim odasında görev alamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda okul yöneticiliği görevini yerine getiren müdür yetkili öğretmenlerinde destek eğitim odasında görev alamayacağı değerlendirilmektedir." şeklinde müdür yetkili öğretmenlerin yönetici olmasından hareketle destek eğitim odasında görev alamayacağı açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

İşte o madde;

"Destek eğitim odası

MADDE 25 - (1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez."

Fakat "Müdür yetkili öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli midir?" başlıklı haberimizde yer verdiğimiz görüş yazısında ise; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Bu bağlamda, yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde bağımsız müdürlüğü olmayan okullarda görev yapan müdür yetkili öğretmenler, müdüre ait yönetim hizmetlerini yürütmekle birlikte yönetici sayılmadığından yarıyıl ve yaz tatillerini öğretmenler gibi kullanmaları gerekmektedir." açıklamasında bulunularak müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerini öğretmenler gibi kullanmaları gerektiğini ifade etmişlerdir.

İşte o görüş yazısı;

Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı birimleri arsında müdür yetkili öğretmenlerin, yönetici mi, öğretmen mi olduğuna dair bir görüş birliği bulunmamaktadır.

Ahmet KANDEMİR