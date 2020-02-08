Halk eğitimlerde kurslar nasıl açılır, ara tatillerdeki kurslarda öğretmenlere görev verilir mi?

2019/19 sayılı 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Konulu Genelge ile belirlenen 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre kasım ve nisan aylarında ara tatil uygulaması yapılacaktır. Bu tatil dönemlerinde hayat boyu öğrenme kurumlarında açılan kurslar ile ilgili soruları ve kursların nasıl açılacağına dair hususları Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü cevaplandırdı.

Ara tatil dönemlerinde hayat boyu öğrenme kurumlarında açılan kurslar ile ilgili sorularla ilgili cevap;

Ara tatil dönemlerinde hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler mesleki çalışma programına katılacağından bu dönemlerde öğretmenlere kurs görevi verilmemesi gerekmektedir. Ancak ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen eğiticiler tarafından açılan kursların, tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında ara tatillerde de devam ettirilmesinin uygun olacaktır.

İşte o görüş yazısı;

Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında Açılan Kurslarla ilgili cevap;

Yaygın eğitim kurs programları, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı hayat boyu öğrenme kurumları tarafından düzenlenmektedir.

Kurs programları Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 45. maddesinin 2.fıkrasında yer alan "Kurslar; program, aday kursiyer sayısı, öğretmen ve usta öğreticilerin çalışma saatleri ile benzeri bilgiler içeren teklifin milli eğitim müdürü tarafından onaylanmasıyla açılır." hükmüne göre kurum müdürünün teklifi, milli eğitim müdürünün onayı ile açılmaktadır.

Kursların nerelerde düzenleneceği ilgi Yönetmeliğin 56. Maddesinde;

"a) Öncelikle kurum binalarında,

b) İl, ilçe, belde, köy ve mahallelerde eğitim için sağlanan yerlerde,

c) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda,

ç) Eğitim kurumlarına ait binalarda,

d) Gezici olarak hazırlanan mobil eğitim araçlarında, düzenlenir.

(2) Gerçek kişiler ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ait bina ve tesislerin fiziki şartlar, güvenlik, sağlık ve benzeri konular bakımından hizmete uygunluğu, kurum müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ve öğretmenden, yoksa usta öğreticiden oluşan bir komisyon tarafından belirlenir. Bu husus rapora bağlanır ve milli eğitim müdürünün onayıyla kurs açılır." şeklinde belirlenmiştir.

Diğer yandan kişisel, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireylerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sağlamak, kalite ve verimliliği arttırmak, hizmet tekrarını önlemek, kaynakları birleştirmek yoluyla diğer resmi ve özel kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak kurumlar tarafından kurslar düzenlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İş Birliği Çalışmaları Yönergesi gereği, iş birliği protokolleri ilçe genelinde yapılacak ise ilçe milli eğitim müdürlüğü, il genelinde yapılacak ise il milli eğitim müdürlüğü, ülke genelinde yapılacak ise Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır.

Hayat boyu öğrenme kurumları tarafından doğrudan açılan kurslar ile iş birliği kapsamında açılan kursların amacına ulaşabilmesi için mevzuata uygun olarak yürütülmesi önem arz etmektedir. Açılan kursların mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, kurum müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Buna göre açılan kursların düzenli yürütülmesi için kurum müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüğü tarafından azami hassasiyet gösterilerek kurs denetimlerinin yapılması ve herhangi bir olumsuzluk durumunda gerekli işlemin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca hayat boyu öğrenme kurumlan kendi ilçe sınırları dışında kurs düzenlenmeyecektir. Ancak zorunlu sebepler nedeniyle ilçe sınırları dışında kurs açılmasına ihtiyaç duyulduğunda Vali onayı alınarak kurslar düzenlenecektir.

Bakanlığımız tarafından yapılan denetimler ve inceleme neticesinde mevzuata aykırı bir işlem tesis edildiği tespit edilmesi durumunda kurum müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüğü sorumlu tutulacaktır.

İşte o görüş yazısı;