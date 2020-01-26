Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı.
|26 Ocak 2020 23:42
|Yazdır
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Deprem anının yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde kamera ve kameranın bağlı olduğu direğin sallandığı görülüyor.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Elazığ depremini Devlete çakmak için fırsat olarak görenler!
27 Ocak 2020 00:19
|Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ'da araştırma yaptı
26 Ocak 2020 22:27
|Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı
26 Ocak 2020 21:40
|Deprem farklı, acı aynı
26 Ocak 2020 21:33
|Depremde hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
26 Ocak 2020 20:46
|Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı
26 Ocak 2020 20:33
|Bakanlık ifşa etmişti! İki il arasında domuz yağı tartışması
26 Ocak 2020 19:36
|Cengiz Çelik: Çıkarılacağımızı umut ederek bekledik
26 Ocak 2020 19:31
|İTO'nun 20 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştı
26 Ocak 2020 17:53
|Sağlıkçılar için ambulans kapısına meyve poşeti astılar
26 Ocak 2020 17:36