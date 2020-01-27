Elazığ Valiliği, iftiracı gazeteci için savcılığa başvurdu
|27 Ocak 2020 01:28
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Sözcü ve Cumhuriyet Gazetelerinden kovulan, Yurt Gazetecince ücreti dahi verilmeyen Serdar Akinan adlı bir gazeteci inanılmaz bir iftira attı
KRT adlı bir TV'de dile getirilen ve Oda TV adlı bir internet sitesinden yaygınlaştırılan iftiraya göre, AFAD'ın, enkaz altındaki bir kadını, Erdoğan oraya vardığında çıkartmak için bir saat beklettiği iddia edildi! İddiada bir haberci için gerekli olan 5N1K kuralına ait hiçbir detay yer almadı.
Günlerdir, uykusuz bir şekilde koşturan AFAD, Kızılay, Askeri kurum personeline atılan bu iftira için Elazığ Valiliği harekete geçti.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
İŞTE ELAZIĞ'DA ÇALIŞAN TÜM KAMU PERSONELİNE ATILAN İFTİRAYA DAİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
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