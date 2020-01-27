'Önce o teyzeyi kurtarın'

Elazığ depreminin ardından ilk harekete geçen AFAD, UMKE, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum örgütleri personeli enkaz altında kalan depremzedeleri canlı çıkarmak için adeta dakikalarla mücadele etti. Bunlardan bir tanesi Ankara İtfaiyesi erlerinden Ömer İpek. Enkazda saatlerce uğraş veren İpek, Azize Çelik (45) ile Ayşe Yıldız ve 2.5 yaşındaki kızı Yüsra Yıldız'ı enkaz altından çıkarmayı başardı. İpek'in bıraktığı yerden çalışmalara devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Azize Çelik'in annesi Sakine Düşmez'i (65) cansız halde buldu. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Düşmez, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binadan son çıkarılan kişi oldu. Kurtarma sırasında verdiği uğraşı anlatan itfaiye eri Ömer İpek, "İşimizin gereğini yaptık" diyerek şunları söyledi:

KENDİ AKRABAMIZ GİBİ

"Enkaz çalışmasında binanın 4 kat altına indik. Adeta tünel kazarak gittik. İlk önce sesler duyduk. Sesi duyduktan sonra nerede olduğunu görebilmek için Azize hanımdan elini çıkarmasını istedik. 4 saatlik uzun bir çalışma sonrası minik Yüsra Yıldız'ı sağ salim kurtardık. Çocuk, annesinin yanından ayrılmak istemedi. Sürekli ağlıyordu. Enkaz altında olduğunu dahi bilmiyordu. 'Anne, anne, baba, baba' diye ağlıyordu. Sağlıklı bir şekilde annesinin kucağından alarak çıkardık. 10 saat sonra ise annesi Ayşe hanımı sağ çıkarmayı başardık. Kendi eşimizi, çocuğumuzu, akrabamızı kurtarıyormuş gibi özveriyle çalıştık. Mutluyuz, 7 kişiyi sağ kurtarmaktan dolayı." İpek, Elazığ'dan ayrılmadan önce yoğun bakımda yatan Azize Çelik ve minik Yüsra'yı hastanede ziyaret etti.





Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın balkonundaki Türk bayrağı, itfaiye erleri tarafından alındı. İtfaiye eri Yasin Yılmaz, 'Ezilmesin, büzülmesin, toprağın altında kalmasın diye bayrağımızı oradan hemen almak istedik' diye konuştu.



Ömer İpek'le birlikte o anlara şahit olan AFAD personeli de, Azize Çelik'in enkazdan çıkarılırken yaşanan diyaloğu şöyle anlattı: "Azize Çelik enkazdan çıkarılırken, bizlere, 'O teyzenin sesi gelmiyor, sesi kesildi. Önce onu çıkarsaydınız, sonra beni çıkarın' dedi. O an duygulandık. Biz de kendisine 'senden sonra o teyzeyi çıkarmak için çalışacağız' dedik." Yine aynı binada bir babanın kızına siper olmuş şeklide duruşunu gördüklerini söyleyen AFAD ekibi, "Baba, deprem anında vefat etmiş. Kızın kıyafetinde babasının kanı vardı. Kız yaşıyordu. İbretlik bir olay yaşadık. Deprem olduktan sonra bizim Whatsapp grubumuz var. Oradan kimin nerede arama yapacağı kısa süre içinde belli oluyor. Olaya ilk önce öncü kurtarma ekipleri müdahale yapıyor. Titiz bir çalışma yapıyoruz. Adeta ellerimizle, tırnaklarımızla enkaz çalışması yapıyoruz. Enkaz çalışma anında sessizlik bizim için çok önemli" diye konuştu.

Sayı 39 oldu



24 Ocak akşamı saat 20:55'de 6,8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ'da kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Aykent ve Kalay apartmanları enkazında kimse kalmadı. 15 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, 1'i bebek 13 kişinin de cesedinin çıkarıldığı binalarda aramalar tamamlandı. Hassas cihazlarla yapılan kontrollerin ardından bölgede molozlar iş makinalarıyla kaldırılıyor. Sürsürü Mahallesi'nde yıkılmış Dilek Apartmanı'nın altında ise hala 5 vatandaş kurtarılmayı bekliyor. AFAD ekipleri dün bu binadan 4 ceset daha çıkardı. Böylece Elazığ'da hayatını kaybeden kişi sayısı 34'e ulaştı. Malatya'daki 4 kişi de dahil edildiğinde sayı 36 oldu. Sözkonusu binada kalan 3 kişinin de yerleri tespit edildi. Şimdiye dek enkaz altından sağ olarak kurtarılmış vatandaş sayısı ise 45 olarak gerçekleşti. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı ise 39 olarak güncellendi. Deprem akşamından beri hastanelere gelen/getirilen kişi 1607'ye ulaştı. Bunlardan 104'ünün tedavileri sürüyor. Yoğun bakımdaki 34 vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yasemin Asan Fazlı Şahan