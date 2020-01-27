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8 bin 400 işçi için tek başına hak arıyor

Hak-İş üyesi Yener Gürel, Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki grevini tek başına sürdürüyor. Gürel, "8 bin 400 işçinin hakkını aramak için bin gün de geçse grev yapacağım" dedi
 27 Ocak 2020 06:40
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8 bin 400 işçi için tek başına hak arıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, yönetime geldikten birkaç ay sonra belediye işçileriyle toplu iş sözleşmesi imzaladı. İşçilerin taleplerini dinlemeden sözleşme yapıldığını gerekçe gösteren Hak-İş Üyesi Yıldırım Korkmaz ve Yener Gürel grev kararı aldı. Belediye önünde 186 gündür devam eden eylemin 165'inci gününde Yıldırım Korkmaz emekliliğe ayrıldı. Korkmaz'ın ardından Yener Gürel eylemi tek başına devam ettirme kararı aldı. CHP'li Böcek'in işçi haklarını gasp ettiğini söyleyen Gürel, şöyle konuştu:

BİN GÜN GEÇSE DE GREVDEYİM

"Sendika olarak onlarca kez görüşme talebinde bulunmamıza rağmen hiçbir talebimiz karşılık bulmadı. Belediye başkanı her gün bina önündeki 7 metrelik 'Bu iş yerinde grev var' yazısını görüyor. Ancak bir kere bizi dinlemedi. Şu anda işçilerin işten çıkarılması başkanın iki dudağı arasında. Bizim istediğimiz sadece ücretimizin iyileştirilmesi ve işçilerin talepleri dinlenip yeniden masaya oturulmasıdır. Haksızlığa karşı ilk günkü inancımla grevi sürdüreceğim. 8 bin 400 işçinin hakkını aramak için bin gün de geçse tek başıma grev yapacağım."

Namus sözünü tutmadılar

Hak-İş Sendikası olarak işçilerin haklarını korumak için tüm yollara başvuracaklarını söyleyen Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil de şöyle konuştu: "CHP'li yönetimle toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetki belgemiz geldi. Ancak bizlerle görüşmeden toplu sözleşme imzaladılar. Mahalli seçimler öncesinde işçilere namus sözü verdiler ancak hiçbirini uygulamadılar. Yüzlerce kalem ürün zamlandı. Asgari ücret 2 bin 500 lira olacak dediler ancak sözlerinde durmadılar" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
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