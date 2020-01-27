Alo Kule'de milli dönem

Sistem Türkiye'deki 11 havalimanında kullanılmaya başlandı.



Savunma sanayi alanındaki kritik teknolojilerin sivil sektöre kazandırılması yolunda ilk adımlardan birini Devlet Hava Meydanları İşletmesi attı. Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemi, 11 havalimanında kullanılmaya başlandı. Ankara merkezli ONUR Mühendislik A.Ş. (ONUR) tarafından geliştirilen IP tabanlı yerli ve milli ses haberleşme sistemi (OCS-NG4000), bugüne kadar TSK tarafından kullanılıyordu. DHMİ tarafından da tedarik edilen sistem, Gaziantep, Muş, Adana, Siirt, Sinop, Van, Şırnak, Bingöl, Kastamonu, Aydın ile Ordu-Giresun havalimanlarında kullanılmaya başlandı.

TEK PANEL ÜZERİNDEN YÖNETİLİYOR

Sistemin ilk uçuşlu kabul testi Aydın Havalimanı'nda yapılırken, başarıyla gerçekleşen inişin ardından ONUR Genel Müdürü Noyan Dede şu ifadeleri kullandı: "Aynı sistemle geçtiğimiz yıl ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından düzenlenen testlere katılmıştık. Sistemimiz, yeni nesil standart isterlerin tümünü karşıladı. Aydın'daki ilk inişin ardından da pilotlar, 'daha önce kuleyi hiç bu kadar net duymamıştık' diyerek bizleri tebrik etti. Sistemin en önemli özelliği, üç dört operatörün yapacağı işin bir operatör tarafından yapılmasına imkan vermesi ve tek bir panel üzerinden tüm haberleşmenin yönetiliyor olması. Yerli imkanlarla geliştirdiğimiz sistem, yurt dışından alınan sistemlere oranla en az yüzde 30 tasarruf sağlıyor. En katı yurt dışı otoritelerinden övgü alan sistemlerimizi önümüzdeki süreçte gündemde olacak Hava Trafik Kontrol Merkezi modernizasyon projeleri için hazırladık."

Fazlı Şahan