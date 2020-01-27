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Aykent apartmanı 13 kişiye mezar oldu
Elazığ'da cuma günü meydana gelen depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki beş katlı Aykent Apartmanı yıkıldı
|27 Ocak 2020 08:10
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Ekiplerin yoğun, özverili ve aralıksız çalışması sonucunda göçük altından kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarıldı, biri bebek 13 kişinin de cesedine ulaşıldı. Kurtarılanlar arasında, enkaz altındayken UMKE ekibinde yer alan Emine Kuştepe ile cep telefonuyla konuşan Azize Çelik de yer aldı. Bu görüşmenin ardından sekiz kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan son kişi olan Çelik'in 65 yaşındaki annesi Sakine Düşmez'in de depremden 39 saat sonra cenazesi çıkarıldı. Böylelikle çalışmalar son bulurken kurtarma ekipleri tanık oldukları acılar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan ekiplerin sismik araştırmasının (ses dinleme) ardından enkaz kaldırma çalışması yürütülecek.
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