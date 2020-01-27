Aykent apartmanı 13 kişiye mezar oldu

DANIŞTAY İDDK, ÖĞRETMEN MESAİSİNİN TANIMINDA SON NOKTAYI KOYDU Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bu kararına göre; yönetici ve öğretmenlerin mesai süreleri, Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar kurulu kararında yer alan aylık ve zorunlu ek ders karşılığı girmek zorunda oldukları ders saati sayıları ve ilgi yönetmeliğine göre belirlenen bir ders saati süresi ve aralardaki teneffüs sürelerinden oluşmaktadır